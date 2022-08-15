中日關係近幾年日益緊繃，中共在「8．15」日本戰敗宣布無條件投降77周年之際，公開了最讓中國人憤慨的日軍對華細菌戰歷史資料。位於黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館首度公布了《關東軍化學部留守名簿》，當中包含部隊414名成員的真實姓名和個人信息。這是中國首次公開關東軍化學部成員信息，為開展日本化學戰歷史及戰後影響研究提供史料支持。

侵華日軍第五一六部隊成員名冊首次被公開 ，這是侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館首次公開的《關東軍化學部留守名簿》。（圖／新華社）

據《新華社》報導，關東軍化學部是1939年5月11日在黑龍江省齊齊哈爾市設立，又名「滿洲第五一六部隊」，在日本國內被稱為「日本陸軍化學研究所」，該部隊主要研製一系列毒劑，應用於實戰。

在「8·15」日本戰敗並宣佈無條件投降77週年之際，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館向社會公佈了《關東軍化學部留守名簿》，其中包含這個部隊414名成員的真實姓名和個人信息。（圖／新華社）

報導說，這個名簿原藏於日本厚生勞動省，2017年轉藏日本國立公文書館，是侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館研究團隊在赴日本跨國取證過程中發現的，經過多方努力，於2021年4月才獲得。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民表示，該份檔案形成時間約為1945年，共有237頁，詳細記載414名成員的姓名、出生日期、戶籍、役種、兵種等，以及其親屬住所、關係等信息，暴露部隊整體規模、人員構成、職級等級等基本史實。金成民表示，這份檔案是研究二戰期間日本發動化學戰、細菌戰極為重要的核心檔案，也是日本關東軍化學部在侵華期間所犯罪行的鐵證。

731部隊是日本帝國陸軍關東軍防疫給水部本部的通稱號，該單位由石井四郎領導，也稱為石井部隊。731部隊同時指在抗日戰爭和第二次世界大戰期間，日本帝國陸軍在佔領區從事生物戰、細菌戰和人體試驗相關研究的所有秘密軍事醫療部隊，其中日軍佔領東北期間誰當地進行生物戰和人體試驗研究的部份遺跡至今仍有保存。其中較知名的有位於黑龍江省哈爾濱市平房區新疆大街47號的侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館，舊址建於1933年，建築面積9997平方米，日軍敗戰後炸毀了大部分建築。

侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館經過整修後，現有面積24.8萬平方公尺，展出面積達5000平方公尺。1997年被中共中央宣傳部列為愛國主義教育基地，2005年，被國務院公布為紅色旅遊經典景區。