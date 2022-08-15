15日是日本二戰戰敗投降77周年，日本政府主辦的「全國戰歿者追悼儀式」當天在東京的日本武道館舉行。共同社指出，日本首相岸田文雄在就任後首次出席致辭時，沿襲了安倍晉三和菅義偉兩屆政府的內容，未提及對亞洲各國的加害和反省。結構和表述也與近年的致辭基本相同，如同「拷貝」，看不到岸田的特色。

過去的日本首相致辭中，首次提及亞洲受害者的是1993年的細川護熙。村山富市在1994年的致辭中進一步稱「對以亞洲為首的世界上很多人造成了罄竹難書的悲慘犧牲」，表達了「深刻反省」和「不戰的決心」。

之後歷代日本首相都用「造成很多痛苦與悲傷」等措辭提及了日本的加害責任。第一屆安倍政府也對「造成巨大的損失與痛苦」表示「深刻反省」。然而，自從第二屆安倍政府上台後的2013年起便再未提及，岸田也效仿了這一做法。

岸田的致辭與去年菅義偉和前年安倍的致辭內容如出一轍，還寫進了安倍首次提出的「積極和平主義」，體現出對安倍的繼承。

與近年不同的是「將歷史教訓銘刻在心」，但這也是安倍以往的致辭中曾使用，新的表述僅有考慮到俄烏衝突的「在如今仍衝突不斷的世界」。