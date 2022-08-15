四接議題勿擋人民複決！近日基隆港四接議題延燒，基隆市長參選人黃希賢質疑，民進黨「用愛發電」的下場，先是拿三接綁架桃園大潭藻礁，再來又要填海造陸蓋四接，影響基隆港生態。民間團體發動「護海公投」，卻被基隆市政府要求補正資料，大玩拖延戰術。黃希賢強烈呼籲基隆市政府：「不要卡四接公投，成為威權反民主的幫兇！」

黃希賢今(15日)在臉書發文指出，環團在6月17日將公投連署書交給基隆市府，按規定必須在30天內審查完畢，結果市府直到審查結束前2天，也就是7月15日才要求補正資料；環團於7月19日完成補正資料後，市府要於8月19日審查完畢，結果到現在還沒有任何結果。

黃希賢表示，有綠營媒體開始帶風向：「8萬人決定480萬人的用電安全，不公平吧？」但事實上，四接填海造陸，影響基隆港生態甚巨，不論是珊瑚、候鳥，甚至是在地居民賴以維生的漁獲，都會造成威脅，同時也會影響基隆港船舶進出的安全性。他不禁問：「基隆人，憑什麼要為了民進黨無能的能源政策，犧牲掉自己手中最珍貴的海洋資產？」

黃希賢強調，30萬基隆選民，捍衛的是自家的環境，是自家的生態，本來就有權決定四接是否要用填海造陸的方式興建。更何況，除了填海造陸之外，還有非常多替代方案可以考慮，包含浮動式天然氣接收站，但台電從未考慮，選擇一個最便宜行事的方案來進行。他呼籲：「我們希望基隆市政府，不要變成威權反民主的幫兇，更不要讓基隆再一次變成北台灣的犧牲品，回歸民意，讓全民來決定四接工法！」