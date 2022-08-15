英國成為全球首個批准美國藥廠莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「二價疫苗」上市的國家，未來這款最新疫苗將可作為成人疫苗追加劑。

路透社報導，英國藥物及保健產品管理局（MHRA）表示，上述決定的根據來自臨床試驗數據顯示這款追加劑可引發「強烈免疫反應」，以對抗2020年原始病毒，以及Omicron亞型變異株BA.1。

MHRA還引用一項探索式資料分析（exploratory analysis）稱，這款升級版疫苗可對目前占據主流地位的Omicron亞型變異株BA.4和BA.5產生良好免疫反應。

該機構還說，這款新疫苗暫未發現嚴重安全問題。

新疫苗取得上市批准後，接下來英國疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI）將就如何在國內施打這款疫苗提供建議。

雖然現有疫苗仍能有效預防住院和死亡，但隨著病毒不斷進化，疫苗的有效性正受到打擊。

MHRA局長芮恩（June Raine）表示：「英國使用的第一代COVID-19疫苗目前仍在持續提供重要保護力並拯救人命。新的二價疫苗則是一項利器，保護我們在病毒不斷演化之際不受疾病侵害。」

在歐洲，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）預計，輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）研發的二價疫苗將於9月獲得使用授權。不過，由於BA.4和BA.5專用疫苗的臨床研發進度落後，EMA已暗示，下一波接種計畫亦可使用針對BA.1的疫苗。

相較之下，美國食品暨藥物管理局（FDA）表示，未來若要在國內推動更新版疫苗接種計畫，希望疫苗能有效對抗亞型變異株BA.4和BA.5。

除了輝瑞、BNT和莫德納推出的mRNA疫苗，法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）和英國藥廠葛蘭素史克（GSK）也正合作研發針對Beta變異株的蛋白質疫苗。