四川供電情況持續緊繃。陸媒報導，四川15日再度召開電力保供調度會，當前該省電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力「緊缺」，轉變為全天電力電量「雙缺」的嚴峻局面，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25％。官方坦言，電力保供已經進入最嚴峻最極端的時刻。目前，四川已啟動三級保供電調控措施，全力保障民生用電。

川觀新聞報導，國網四川省電力公司相關負責人表示，7月以來，四川遭遇大範圍長時間極端高溫乾旱天氣，電力負荷屢創新高，全省電力供應形勢極為緊張。8月7日開始，四川迎來嚴峻的高溫乾旱災害性天氣，預計還將持續一周左右的時間，面臨歷史同期最高的極端高溫、歷史同期最少的降水量、歷史同期最高的電力負荷三「最」的局面。

該負責人稱，雖從15日開始先行「讓電於民」，讓工業電力用戶停工六日至20日，但針對接下來可能出現的極端情況仍須制定應急預案。除了全力爭取省外電力支援，大幅削減四川低谷年度外送計畫電力；還要建立電力保供日會商機制，努力尋求保電網安全、保民生用電、保工業經濟發展的最優解。