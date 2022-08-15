大手拉小手！國立台中科技大學語文學院成立的科技英文師資培訓基地，除了在學期間培訓助理講師，今年第一批畢業生也正式踏入職場，並在五專新生程式體驗營中擔任授課講師，讓新生們在學長姊的帶領下，理解如何應用科技能力，來解決SDGs全球永續發展議題之素養。

台中科大校長謝俊宏表示，台中科技大學是全台五專生人數最多的學校，因此相當注重五專新生的程式應用能力。由語文學院培訓出的畢業學長姐，來擔任本次程式體驗營講師，以大手拉小手的教學互長模式，使得新生們學習起來相當輕鬆愉快，未來也將持續培養學生英語及程式語言能力與國際接軌。

主辦此次活動的教務處綜合業務組長林文彥表示，校內長期推動遠大玉成計劃，減輕弱勢學生入學門檻與經濟負擔，本著提升新生英語及程式語言能力之構想，所以特別規劃在五專新生開學之初，辦理四梯次的程式體驗營，讓同學們可以透過實際操作BBC micro: bit微型電腦設備，編寫出執行程式來動手實踐SDGs全球永續發展目標，增加同學們國際競爭力。

而推動大學生科技英文師資培訓計畫的語文學院院長李右芷表示，很高興看到本次課程講師能夠由甫畢業的學生們擔任，在院內老師蒲盈宏及舒玉的積極輔導下，讓語文學院的外語能力優異學生，也同步具備程式語言教學能力，使得在學期間培訓的學生，能夠一畢業即就業，擁有雙重領域專業能力。

最後，協同師資培訓計畫的奧斯丁國際經理林宏哲也指出，英語及程式語言為全球通用的國際語言，再透過全球永續發展議題作為課程目標，相信一定會讓同學們收穫滿滿，後續也會持續推廣這樣有意義的STEAM課程活動，讓更多學生理解如何運用科技能力，解決真實生活中的問題。