台1線屏東枋寮水底寮路段，每逢連續假期必塞，被交通部列為全台公路四大壅塞熱點之一，成為屏南地區交通瓶頸。交通部公路總局表示，「台1線水底寮路段外環道工程」將採東側外環道（全平面路型）方案，經費約9.61億元，刻正辦理初步設計，工期2年，預計於2026年底完工。

公路總局表示，國道3南州和林邊交流道南下台東、恆春半島的車流，經台1線和台17線在枋寮水底寮路段匯集，每逢連續假期或是重大節日都會塞車。公路總局表示，為提升屏南地區聯外效率及解決水底寮叉路口長期壅塞問題，「台1線水底寮路段外環道工程」採東側外環道（全平面路型）方案，經費約9.61億元，刻正辦理初步設計，工期2年，預計於2026年底完工，並同步辦理「屏南快速公路可行性研究」規劃作業，預計銜接南台灣東西兩側主要省道路網、建構環島便捷路網並顧及恆春半島均衡區域發展，預計於2024年提出期末報告成果，以提升屏鵝公路服務品質。

另屏東墾丁每年國內外遊客量超過600萬以上，為打造國境之南的迎賓大道，公路總局除了讓生長不佳的樹木予以優化改善，生長良好的樹木予以保留；「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」將電纜、電線及電桿地下化，讓屏鵝公路100多公里只有綠樹及美麗的花，不讓電纜線破壞天際線。