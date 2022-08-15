換機油是許多機車族生活日常的一部分，而要換哪一種價錢、等級的機油往往會吸引不同意見討論。不過有機車行老闆透露，「絕對不能加最便宜的油，尤其是那種150塊的油！」因為便宜的油可能是用品質比較差、成本較低的礦物油混合而成，容易傷車子。

連鎖二手機車交易平台「貳輪嶼」創辦人林弘毅（戴蒙）在TikTok「戴蒙老闆好機車」分享個人建議，「絕對不能加最便宜的油，尤其是那種150塊的油！」原來對於機車行來說，200元機油的成本可能是150元、只賺50元工錢，150元機油的成本，有良心的可能成本是100元、賺50元工錢，但更有可能是用30元或40元的礦物油混合而成。

戴蒙說明，比較好的機油要嘛是全合成、要嘛是半合成，能夠更好保護引擎、降低機油衰退、耐高溫、抗熱分解力良好、清潔性良好等優點，比較不會傷車，如果長期使用150元的機油，「受傷害的機率會比較高」，因此他建議可以詢問機車行的機油價位，最後取中間值選購就好，不需要改買最貴的機油，「重點還是在於勤換！」

戴蒙也透露，若民眾到機車行換原廠機油，又或是自行到機車材料行購買材料換機油，價錢雖然稍嫌低廉，但都還屬於正常價格，只是如果自己來，有一次沒鎖緊螺絲，「就拜拜了」。