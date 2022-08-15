日本皇室秋篠宮夫婦長女小室真子，去年10月與丈夫小室圭登記結婚後，小倆口隨即前往紐約展開新生活。日本媒體以「烏雲壟罩」形容他們的新婚生活，小室圭早前受簽證問題、考照失利所苦，已經連2度落榜的他，近期剛結束第3次律師考試，如果再沒通過，報導揭露夫婦倆被緊急遣返日本後所面臨的3大危機。

根據日媒《星期五》報導，上個月26、27日，小室圭三度挑戰紐約律師資格考，記者直指「這次通過率極低」，綜合多方考量，擔心這次兩人無法按原定計畫取得綠卡，永遠留在美國生活。

屆時兩人就必須緊急返回日本，不過迎面而來的三大危機，首先是「財務」，夫婦倆移居美國前，位於東京的公寓每個月租金至少100萬日圓(約22萬台幣)，沒有固定收入的狀態，這將是一筆巨大開銷；其二是「暗殺」，鑑於震驚國際的安倍案，由於小室圭在日人心中形象垂直滑落，推測回國後面臨公審；就小室圭恐成為攻擊目標，因此日本警方會更加強貼身保鑣工作，最後「特殊待遇激起民怨」，負擔不起生活費又有額外維安成本，苦的當然是老百姓繳納的稅金。

此外，緊接著9、10月分別迎來母親紀子妃和美智子上皇后的生日，報導推測他們短暫回國。

早前《週刊新潮》指出，小室圭在紐約的「LowensteinSandler」法律事務所，擔任律師助理一職，時間全力準備律師資格考試，此前他接連2次在考試中滑鐵盧，引起大批日本網友嘲諷「給不了另一半『公主生活』」。