最近有不少台灣人被騙到柬埔寨工作，台北市長柯文哲15日表示，如果人人都能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉，如果不是走投無路，怎會想去柬埔寨淘金，請蔡英文總統正視人民生活困境，務實執政、保護人民，不要讓妳的國民淪為詐騙集團刀俎下的魚肉。

柯文哲今在臉書發文指出，台灣人被騙到柬埔寨工作，結果被凌虐、性侵、賣血，就是政府宣稱經濟歷來表現最好、基本工資不斷上漲的「幸福台灣」？，當人民被囚禁、生命被威脅，這個政府只能要警察在機場舉牌，播映防詐騙短片？

他表示，有些人為了護航政府，在網路上冷嘲熱諷，說會被騙去柬埔寨的人，不是笨就是貪。請問如果人人都能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉，如果不是走投無路，怎會想去柬埔寨淘金。

柯文哲說，政府稱上半年國人平均薪資上看6萬2，蔡總統說她上任後6度條高基本工資，國內經濟欣欣向榮，但是痛苦指數不斷升高，貧富不均、通膨更吞噬掉有限的薪資漲幅。

他強調，台灣人被賣到國外，慘遭勒贖、侵害，只能靠當地台商、台僑自救付贖金。直到受害人數愈來愈多、紙包不住火，行政院才舉辦跨部會專案會議，說要成立救援小組，結果是發媒體通知到桃機拍警政署長視察，看員警怎麼舉警告標牌，這個政府怎麼會是這樣？

柯文哲認為，外交部需訊令駐外館處展開救援，政署應即刻展開跨國合作，打擊海外人口販運行為，勞動部更要嚴查不法集團，他要請蔡總統正視人民生活困境，務實執政、保護人民，不要讓妳的國民淪為詐騙集團刀俎下的魚肉。