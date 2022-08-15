近兩年疫情打亂了全球晶片行業的供應鏈，導致晶片價格暴漲。大陸央視報導，今年手機用電子類晶片出現供大於求的情況，導致各大手機廠商紛紛調低出貨量目標，並向上游晶片廠商砍單，於是現在晶片市場上又出現了降價銷售的情景，甚至還有晶片的價格暴跌90％，僅剩一成。

報導指出，業內人士表示，供需錯配的行情使得晶片供應在汽車、工業自動化、AI大數據等領域內偏緊。近幾年，大陸企業對晶片產業的投入逐年加大。資料顯示，截至目前，大陸晶片相關企業達41.6萬餘家；其中，2022年1～7月新增註冊企業6.8萬家，新增註冊企業月平均增速達41.6％；從成立時間來看，26.8％的晶片相關企業成立於1年內。

不過並非所有的晶片都能維持市場熱度。以一款義法半導體晶片來說，其是電子控制系統的核心部件，曾是2021年最緊俏的晶片產品之一，市場報價一度上漲至人民幣（下同）3,500元左右一個，2022年從高位下滑至600元左右一個，降價幅度超過80％。

另一型號的晶片，在2021年價格維持在200元左右一個，目前售價僅為每個20元左右，只剩下最高價的十分之一。

在LED照明產品中，會使用到發光晶片和驅動晶片，這兩類晶片的價格在今年也開始出現回落。

陸媒引述業內人士透露，發光晶片的價格已較去年出現20％～30％的回落，驅動晶片的價格回落幅度更大，降幅約在40％左右。

此外，今年以來，消費電子類控制晶片的市場價格也持續走低，從百元高位跌至兩位數。