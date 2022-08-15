隨著疫情加速全球數位經濟發展，數位交流成為國際推動經濟的新模式。在日本、印度、泰國等印太地區國家的支持下，我國再度爭取到聯合國重要外圍國際組織-亞太貿易便捷化與電子商務理事會（AFACT）常設秘書處，今（15）日設立於資策會的臺灣AFACT常設秘書處正式啟動，由資策會執行長卓政宏，擔任我國AFACT國家代表暨論壇主席，未來亦將有助於強化臺灣數位經濟貿易，以更積極的行動參與全球制訂相關資訊標準的國際活動。

由資策會、商研院共同執行的「打造亞太數位經濟共同體」國際論壇，集結印太地區國際專家學者共同參與，邀請印太地區的聯合國UN/CEFACT副主席Mr. Tahseen Ahmad Khan、聯合國UN/CEFACT觀光旅遊組召集人Mr. Sachin Mehta、曾受命代表聯合國UNECE及ISO等國際民間組織談判的亞太意見領袖鈴木耀夫，以及臺灣數位發展部準部長唐鳳、商研院董事長許添財等，除了探討各國在數據跨境交流的挑戰與新契機外，也恭賀臺灣接任AFACT常設秘書處的重責大任。

近年臺灣積極參與AFACT及聯合國貿易便捷化與電子商務組（UN/CEFACT），共同推展數位貿易、貿易流程簡化及數據交換標準等相關國際事務，在七月AFACT期中理事會，設立於資策會的AFACT常設秘書處說明臺灣對國際社會的長期的具體貢獻，深獲會員國肯定，我國也獲選擔任明年AFACT主辦方，AFACT國家代表暨論壇主席卓政宏表示，AFACT自1990年代初成立以來，臺灣一直是該組織的成員國，未來將持續積極參與AFACT與聯合國UN/CEFACT與聯合國事務接軌。

卓政宏也提到，國際數位互動的關鍵就是跨境數據交流，數據的生成、流動與應用，將形成跨越國界的全球潮流，從近年美、日、新、紐等多國相互洽簽締結的數位經濟協議；WTO推動的「電子商務共同聲明」，及去年九月我國正式提出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP）中「關務行政及貿易便捷化」和「電子商務」，皆與國際數位經貿規則的內容相呼應；故「打造亞太數位經濟共同體」國際論壇，聚焦在數據跨境的公益（Altruism, A）、產業（Industry, I）及治理（Governance, G）三個面向進行討論，探討跨境數據的國際治理框架外，列舉由雙、多邊運動數據公益、跨境供應鏈碳稅與碳盤查數據透明度，以及多國智慧交通旅運數據等應用。

唐鳳則進一步指出，數位發展部成立後有三大期待，一是建構數位服務跨域協力典範，增進政府效能與韌性運作，二則是完備數據公益生態制度及應用，拓展個人資料自主運用範疇。

第三，則是促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展，落實智慧國家願景，將數據治理應用於更大的範疇。

臺灣今年再度爭取到AFACT常設秘書處，並擔任明年AFACT 2023的主辦方，將以更積極的行動直接與間接方式參與全球制訂相關資訊標準的國際活動，未來與各國將有更多永續發展目標的合作，攜手促進數位經濟時代下的貿易便捷化。