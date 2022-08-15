敵在美利堅？中國大陸最高領導人將出訪沙烏地阿拉伯，前大使介文汲今(15日)在《正常發揮》節目中指出，沙烏地王儲薩勒曼要取得統治正當性加持，中國大陸則要取得人民幣計價購買石油，戳中美國「石油美元」的痛點，意味著未來中方展開積極外交結盟，將會完全針對性地以美國為假想敵。

介文汲表示，「小國的總統登基的時候，常常要別人的總統加封他，就是給他一個很強有力的背書，這裡面對誰有效？對他那些兄弟很有效，他的兄弟有上千名！沙烏地阿拉伯王室有數千名，都有資格(繼承王位)，他本來是兄終弟及嘛，這個薩勒曼他是孫子輩，他沒有像以前清朝說，我放在那個牌匾上說誰繼位，那老王就講『兄終弟及』，所以他這個即位是非常敏感、非常危險。」

「他這個兄弟裡面，如果美國人使壞心的話，一弄讓他接得不穩的話，這常常會起問題的。」介文汲說，「所以他這敏感的時候，大陸領導人走這一趟，對這王儲的政治地位的鞏固，我覺得也極有幫助。當然中國大陸這麼大的國家去，你沒有足夠的東西讓我帶回去的話，我光跑一趟給你加持的話，也不好交代啊，所以中國大陸一定要帶回一個東西，就是用人民幣計價購買石油。」

介文汲指出，「這個過去一直沒有落實，我想背後美國也一定在施壓，這對沙烏地阿拉伯來講是一個非常困難的戰略性的選擇，如果它終於做一個戰略性選擇的話，打破當初老王跟美國合作的最重要的一個結盟的連結點，就是『石油美元』，這個石油美元是會打到美國人的眼睛的。」

「『Don't poke into his eye』就是不要戳它的眼睛，這個做法就戳美國眼睛。」介文汲強調，「這對沙國來講是非常大的戰略性決定，如果沒有這個決定，大陸領導人跑這一趟，也很難回去交代，中國現在身價這麼高，跑這一趟幹嘛？所以一定要有很高的戰略價值，對雙方都有價值，這件事才會成得了。」

介文汲表示，「而且這時候也不太適合領導人往外跑，也不合中國大陸政治的慣例，會跑這一趟，也是中國大陸走積極外交，走更強固的雙邊關係以及盟友關係，這一系列的中國的新式外交，這種積極結盟、積極拉攏、積極合作這個態度，幹嘛？抵制美國；將來你會看到中國大陸的外交，大國外交加上利益的結盟、戰略的結盟，共同的假想敵，就是美國！而且非常針對性地結盟，以前中國大陸講世界主義、全球化，全球利益、命運共同體，現在我覺得改了，所有這些結盟，雙邊、多邊，基本上就是對著美國幹。」