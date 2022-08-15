俄羅斯國營塔斯社報導，下星期舉行的2022年軍事展( Army 2022 international military technical)，將推出新一代的MiG-31I戰機，它能夠發射小型太空火箭。

軍事展定於8月15日至22日舉行，是俄國展示一些最先進的武器系統的窗口。去年令人印象深刻的裝備是Su-75單引擎五代戰機，而今年是MiG-31最新款，稱為MiG-31I。

MiG-31機腹的神秘載荷，比Kh-47M2「匕首飛彈」還要巨大。(圖/topwar.ru)

目前俄羅斯空軍當中，約有100多架的MiG-31BM服役中，擔任國土防衛攔截任務。而MiG-31I則具備發射小型太空火箭的能力，投放小型衛星到地球低軌道上，大約是地表300公里左右的高度。

MiG-31是世界最重型的戰術戰鬥機，同時也是飛行高度與飛行速度的最強者，使其成為發射衛星和反衛星武器的理想平台。蘇聯的反衛星武器於始於1980 年代研發，當時由MiG-31D來搭載，然而在蘇聯解體時結束任務。

MiG-31的反衛星飛彈Ishim 。(圖/thespacereview)

2010 年代中期，俄羅斯恢復MiG-31的產線與後續改進工作，最大的改變就是增加了對地打擊能力。2018 年，俄羅斯總統普丁在發表國情諮文時，首次展示安裝在 MiG-31K的高超音速武器Kh-47M2「匕首飛彈」，也使MiG-31成為是世界上最強大的打擊戰鬥機。

俄羅斯官方說法稱，匕首飛彈速度為10 馬赫、射程為 2000 公里，可打擊海上與陸地目標，它的首次實戰就是今年的烏克蘭戰爭，不過現在已經很少聽說匕首飛彈的戰報了，可能數量有限。

繼 MiG-31K後， MiG-31I成了最新的改進型，就如前段所說，它是接替MiG-31D的任務。俄羅斯可能會向外推銷，以分攤研發與生產成本。可能是同樣有MiG-31的哈薩克，或是其他希望獲得太空計劃的新客戶。MiG-31的高空高速性能，放眼世界，沒有其他相似性能的競爭對手。

MiG-31已服役超過40年，已到接替的時間；俄羅斯計畫研發下一代高速攔截機PAK DP，預定命名為MiG-41。性能指標是4馬赫以上，可飛至地球與太空的邊緣。然而技術難度極大，目前也未公布可信的概念圖與引擎構型，加上俄羅斯的財政並不佳，研發計畫恐怕已擱置。