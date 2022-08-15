女星安心亞是著名的宅男女神代表，加上她近年轉型成功，在戲劇、主持、唱片等領域都有不俗成績，實力有目共睹，而親民的安心亞不吝嗇在網上放送搞笑影片，不計形象讓許多網友欣賞；近日她曬出一段影片，鼻子嚴重變形，讓網友乍看嚇了一跳。

影片中安心亞妝容精緻，由髮型師為自己打理髮型，安心亞的鼻子上貼著一塊透明膠帶，乍看之不免替她擔憂是發生什麼事，只見安心亞的鼻子被推高，顯得非常不自然，而她在角落還原和友人對話，友人問她：「妳敢PO嗎？」安心亞則表示：「…」，不過她最後還是PO到Instagram限時動態上，仔細一看其實只是特效，如此不介意露醜的狀態，讓許多粉絲笑翻。

安心亞曬出崩壞照。（圖／安心亞Instagram）

外表甜美的安心亞，私下作風很大剌剌，打哈欠不遮嘴巴，「累的時候就沒辦法想這麼多，我拍戲睡著嘴巴不小心打開，工作人員還會拿衛生紙幫我蓋起來。」還有一次她和阿Ken去日本代言活動，當時吃完飛機餐，安心亞用牙線剔牙，結果被阿Ken調侃「妳在拉豎琴是不是？」節目上阿Ken又再調侃她一次，笑虧：「她已經拉出一首歌了！」

安心亞也自曝曾當眾喬內褲：「有一次超級糗，我就在這裡主持，內褲卡在屁股裡面很不舒服，然後我看到螢幕沒在拍我的時候趕快抓一下，抓完我就裝沒事往後看，結果張立東坐在那邊！」