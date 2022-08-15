英媒披露，俄羅斯總統蒲亭麾下官員暗中接觸西方，謀求終止俄烏戰爭。另據北韓中央通信社報導，蒲亭告訴北韓領導人金正恩，兩國將「共同努力，擴大全面且建設性雙邊關係」。

●傳俄官員暗中接觸西方 謀終止戰爭

英國媒體每日鏡報（Daily Mirror）獨家報導，蒲亭（Vladimir Putin）麾下「驚慌失措」的官員們已暗中接觸西方，圖謀終止烏克蘭的血腥戰爭。

報導指出，一名克里姆林宮高層官員已暗中接觸西方，盼協助結束對烏克蘭的入侵。這種驚人說法出自在西方情報機構流傳的報告中。

這些俄國政府高層可能背著蒲亭，偷偷接觸美國中央情報局（CIA）聯繫人或西方外交官。每日鏡報得悉，情報單位嚴肅看待這份遭外洩的「局勢報告」。

●赫松俄軍補給陷困境

烏克蘭14日表示，在南部赫松州（Kherson）的幾座戰略橋梁遭毀後，跨越第聶伯河（Dnipro River）作戰的俄羅斯士兵正日益陷入困境。

俄軍於入侵烏克蘭初期拿下第聶伯河畔的赫松巿。那是俄方截至目前攻克的唯一州府。他們在赫松州向西的攻勢取得若干斬獲，但是在當地控制的兩座公路橋梁、一座鐵道橋梁近數週來迭遭轟炸。

其中，位在赫松市郊最重要的渡河橋安東諾夫斯基大橋（Antonovsky bridge）自從7月底以來就成為飛彈攻擊目標。在安東諾夫斯基大橋東北方約50公里的新卡科夫卡大橋（Nova Kakhovka bridge）本週也成為攻擊目標。

●札波羅熱核電廠風險與日俱增

俄羅斯軍隊2月底侵略烏克蘭後，很快就占領烏國南部的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。核電廠設施所在城市安赫德（Enerhodar）市長奧羅夫（Dmytro Orlov）說，札波羅熱核電廠發生災難的風險「每天都在增加」。

最近一週，札波羅熱核電廠的設施一再遭到砲擊，基輔和莫斯科當局互相指責對方造成危險情勢升級。

●蒲亭致函金正恩 稱將擴大雙邊關係

北韓中央通信社15日報導，蒲亭告訴北韓領導人金正恩，兩國將「共同努力，擴大全面且建設性雙邊關係」。金正恩同樣致函蒲亭，要兩國共同阻撓來自敵對軍事勢力挑釁。

北韓7月時承認俄羅斯支持的兩個烏克蘭東部分離主義地區是獨立國家，官員還提出北韓將派遣勞工前往當地協助營造等工作。烏克蘭政府旋即宣布與北韓斷交。

另外，伊朗最大汽車製造商伊朗霍德羅（Iran Khodro）執行長表示，公司正試圖將自家生產的汽車優先出口至俄國。伊朗和俄羅斯同為西方實施經濟制裁的對象。

●沙國親王在俄侵烏初期投資3間俄能源企業

據監管當局檔案，沙烏地阿拉伯億萬富豪阿瓦里德親王（Prince Alwaleed bin Talal）透過旗下「王國控股公司」（Kingdom Holding Co），默默地在今年2月和3月砸下超過5億美元（約新台幣150億元），投資俄羅斯3家能源企業。

路透社報導，儘管王國控股公司投資俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）、俄羅斯石油公司（Rosneft）和路克石油（Lukoil）之舉，可能是要尋求被低估的資產，但投資時機卻正逢許多西方國家因俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，而對俄國能源巨擘施加制裁。

沙烏地阿拉伯和其他波灣國家至今仍試圖對俄國侵烏保持他們所謂的「中立立場」，讓一些試圖孤立俄羅斯的西方官員感到沮喪。

●紐西蘭再派120人協訓烏克蘭士兵

紐西蘭政府15日宣布，將派遣120名軍事人員前往英國，協助訓練烏克蘭前線士兵。

俄羅斯入侵烏克蘭後，紐西蘭對此展開一系列行動回應，這次的部署計畫也是行動的一環，紐西蘭另外還提供4000萬紐幣（約新台幣7億7000萬元）的金援，並制裁840名個人和實體。

●華爾街據傳重啟俄債交易

路透社引述銀行文件報導，華爾街數間主要銀行近日開始重新提供俄羅斯債券交易的服務，再給投資人處置這些被西方認為令人頭痛資產的機會。

根據來自6家銀行的電子郵件、客戶報告和其他通訊紀錄，以及採訪消息來源發現，美國財政部7月發布指導方針，允許美國持有人降低俄羅斯持倉部位後，華爾街銀行已審慎重返俄羅斯公債和公司債市場。

文件顯示，摩根大通（JPMorgan Chase & Co）、美國銀行（Bank of America Corp）、花旗集團（Citigroup Inc）、德意志銀行（Deutsche Bank AG）、巴克萊銀行（Barclays Plc）和傑富瑞金融集團（Jefferies Financial Group Inc）已進入市場。

●菲律賓對俄棄單 擬改向美採購運輸直升機

菲律賓在前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）結束6年任期前幾天，因擔心美國對俄羅斯入侵烏克蘭實施的制裁，6月決定取消購買16架俄製米17（Mi-17）直升機、價值高達127億菲律賓披索（約新台幣68.4億元）的訂單。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）15日表示，菲律賓正在尋求向美國購買契努克式（Chinook）重型運輸直升機。