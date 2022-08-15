國民黨前主席洪秀柱。（資料照片／陳君瑋攝）

今天是日本在二戰宣布無條件投降的77周年，前國民黨主席洪秀柱在臉書表示，在這個充滿意義的日子，紀念先烈、不忘歷史，更不能忘記受難同胞曾經歷過的苦痛，以及婦女在這八年期間受到的傷害和屈辱。

1945年8月15日，日本天皇透過廣播宣讀了《終戰詔書》，宣布接受美、英、蘇及我國共同發表的《波茨坦宣言》、無條件投降，二戰的太平洋戰場自此宣告終結，但日軍在我國各地的武裝軍事衝突仍持續不斷的發生，直到1945年9月2日，日本代表和盟軍在密蘇里號戰艦上舉行正式投降儀式，才算結束。

洪秀柱指出，抗戰期間，我國千萬軍民犧牲性命、上億人民流離失所，這八年多以來，國家受到的損失、民族遭遇的欺凌，都是我們永遠難以忘懷的痛。同樣讓我們無法忘記的，是中國婦女在這八年期間受到的傷害和屈辱。另外，昨天是國際慰安婦紀念日。隨著歲月的推移，台灣的慰安婦已逐漸凋零，現在只剩一位尚在人世，她們生命中遭遇過的折磨和苦楚，至今仍等不到一句真誠的道歉，我們又怎麼能夠，讓歷史靜默的在下一代記憶中消逝？

1945年9月2日，日本外務大臣重光葵在停泊於東京灣的密蘇里號戰艦 (BB-63)上代表日本政府簽署《降伏文書》。（美聯社資料照片）

（取自洪秀柱臉書）

洪秀柱提到，同樣有婦女在二戰期間被迫成為慰安婦的韓國，近年來持續與日本協商賠償事宜，每一年都有韓國民眾在日本大使館前舉行抗議集會，反觀民進黨，不但對慰安婦議題隻字不提，蔡英文更違背了替慰安婦求償的諾言，就任至今從未向日本表達抗議、爭取道歉。身為女性而無一絲同理心，蔡英文到底將良心置於何地？

洪秀柱提到，我們看到日本政界近年來正挖空心思的以各種藉口，試圖修改「和平憲法」，讓我們不由得想起日本帝國主義曾經對我國的侵略和迫害。多麼遺憾，七十多年過去了，受害者還沒有得到正式的道歉，侵略者也尚未受到應有到的懲罰！我們牢記這段歷史，並不單只是國仇家恨，而是身而為中國人的我們，無論如何都不該放棄對公理正義的聲討。

洪秀柱強調，願我們兩岸的中國人，能夠記住歷史的教訓、記住戰爭的慘痛；永不放棄攜手並進、永不忘記力爭上游。