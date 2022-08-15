全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，以實際行動守護臺灣環境、扶助社會弱勢族群，榮獲第二屆臺灣永續行動獎之社會共融類金獎及環境永續類銅獎雙獎肯定，由全球人壽總經理馬君碩代表自副總統賴清德獲頒獎盃。

全球人壽持續朝幸福社會與環境永續目標前進，以守護忠義基金會兒少促進社會共融，且透過守護大地、攜手公益的行動，在環境永續上有具體成效，奪下社會共融類金獎、環境永續類銅獎，雙雙建立起可複製性之成功模式、樹立標竿。

全球人壽這次以「全球人壽守護忠義兒少」榮獲社會共融類金獎，主要是發現協助收容社會失依兒少的忠義基金會，經常會遇到財務困難等問題，需要企業與民眾的關心與支持，才能讓這些等家的孩子在保育員媽媽及社工的陪伴之下，擁有溫暖的避風港。全球人壽表示，秉持落實企業永續與社會關懷精神，長期透過「認養、體驗及義賣」三步驟，守護忠義基金會兒少，包括認養「我的一畝田」及「我的一畝茶」，保證收購以友善農法耕種的稻田及茶園，支持台灣農業永續發展；舉辦農學體驗活動，為失依兒少投注愛心；並透過「愛的超熱血」公益義賣活動，結合捐血活動，讓更多家庭可以認識無毒的環境友善農產品，同時捐血、做公益。

2021年全球人壽將義賣金額，結合保戶子女獎學金「公益加一加」公益活動之善款，捐贈予忠義基金會兒少，落實「一份公益，多方得利」精神，進而貼合「愛與責任」的理念，達到永續目標。而全球人壽多年舉辦保戶子女獎學金「公益加一加」活動，若保戶子女申請獎學金時選擇捐出獎學金的10％，全球人壽也會捐出等同金額，一起捐予忠義基金會，做為失依兒少的教育基金，有超過半數得獎者響應參與捐助公益。

此外，全球人壽也號召內外勤同仁響應志工活動，陪伴忠義基金會孩童體驗各項活動，增加社會參與，包含邀請孩童體驗割稻、採茶及揉茶的自然活動、參與大型健康促進活動等，透過親身參與各種自然體驗，讓孩子們在玩樂中認識、體驗大自然。

全球人壽以「守護大地 攜手公益」榮獲環境永續類銅獎。2012年起，全球人壽透過「我的一畝田」計劃認養無毒耕種稻田，以行動相挺臺灣無毒農業與在地農家，2018年啟動「我的一畝茶」計劃，透過認養臺灣藍鵲茶的契作，支持坪林地區「流域收復計劃」，以保證收購的方式，協助坪林地區茶農種植與生產環境友善茶葉，兼具生態與商業價值。

全球人壽2020年「我的一畝田」計劃，將愛擴大至瀕臨絕種動物保育，認養石虎米，主要支持苗栗通霄楓樹里的流域收復計劃，透過無毒耕種稻田，避免瀕臨絕種的臺灣淺山小精靈－石虎誤食化學劑料，在保護石虎的同時，也創造了稻米價值；截至2022年，累計認養6萬2353.8公斤無毒米及550台斤環境友善茶維護生態及環境永續發展，且所認養的環境友善茶已累計減少2948.1kgCO2-eq碳排放。