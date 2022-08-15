繼7月底大陸電商阿里巴巴宣布啟動美國、香港雙重主要上市之後，肯德基母公司、連鎖餐飲龍頭百勝集團也宣布跟進。百勝中國15日晚間在港交所公告，已申請將香港的第二上市自願轉換成主要上市，待一切程序與批准之後，將以紐交所和港交所為雙重主要上市，預計上市轉換的生效日為10月24日。

百勝中國港股15日小跌0.84％，報港幣379.2元。

根據公告，百勝中國將於2022年10月11日前後召開股東特別大會，以批准主要上市轉換若干事項。待股東特別大會批准、並獲港交所批准後，該公司將於紐交所及香港聯交所雙重主要上市。

澎湃新聞報導，阿里巴巴在7月底拋出雙重主要上市的決定後，市場分析普遍看好，認為此舉乃是順應當前格局和市場預期、確保投資者利益的最優商業選擇。百勝中國旗下除了肯德基，還有必勝客等多個知名餐飲品牌，大陸市場亦是其增長主力，選擇在美國和香港兩地主要上市，亦可規避中美監管風險。