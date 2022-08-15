日前俄羅斯駐華使館在大陸微博上發文，指稱俄前總參謀長力讚中國大疆無人機具備精準打擊能力，是「現代戰爭真正象徵」，嚇得大疆無人機趕緊出面澄清該公司產品純屬「民用」，以免遭到西方國家認為違反對俄制裁令。俄羅斯駐北京大使館馬屁意外拍到馬腿上，隨即撤除了微博上這則文章。

據《法國國際廣播》報導，俄羅斯駐華使館12日在微博上貼出讚頌大疆無人機給「火炮帶來一場真正革命」、「已成為現代戰爭的真正象徵」的帖文，讓全球最大無人機製造商大疆科技（DJI）坐立難安，並在第一時間對此讚揚表示敬謝不敏，公開予以反駁，聲稱該公司的產品完全是「民用」的，「不能滿足軍用規格的要求」，並申明大疆公司「不支持用於軍事目的的申請」。

報導說，大疆公司不久前亦曾因涉及參與監視新疆穆斯林少數民族而被美國列入黑名單。目前俄羅斯駐華使館在微博上的發文雖已撤除，但俄羅斯國營媒體《衛星新聞網》（Sputnik）仍保留俄使館微博發文的截圖，並持續在網上流傳。

這則帖文引述俄羅斯前總參謀長尤里．巴盧耶夫斯基（Yuri Baluyevsky）的新書內容說：大疆無人機給傳統火炮的應用帶來一場真正的革命，徹底解決了偵查，目標指示和火力修正問題。其精度和效率堪比精確制導導彈。書中還盛讚中國大疆公司製造的4軸Mavic無人機「已成為現代戰爭的真正象徵」。

報導說，今年3月初，俄羅斯入侵烏克蘭不久，基輔當局指出大陸製大疆無人機被俄軍用於烏克蘭戰爭。烏克蘭副總理米哈伊洛．費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特上呼籲大疆公司關掉烏克蘭境內所有從俄羅斯、敘利亞或黎巴嫩購買並激活的無人機。他呼籲大疆：「把你們幫助俄羅斯殺害烏克蘭人的產品關掉！」

據行業研究公司「無人機分析」（Drone Analyst）的數據，大疆曾在全球民用無人機市場擁有70%的份額，直到2021年，大疆的市場份額下降到54%，部分原因是受到美國的制裁。該公司在去年12月因涉嫌參與對新疆穆斯林少數民族的監視而被美國政府列入貿易黑名單。