美國掐中國大陸晶片業脖子，中方老神在在？晶片價格近期傳出雪崩8成，會否造成中美兩敗俱傷？前立委郭正亮15日在《頭條開講》節目中指出，美國祭出禁售EDA軟體的招數，其實只能限制中國大陸最高階的IC設計研發，但對民生工業影響不大，晶片供過於求的衝擊，因為市場大、價格又低，最終能生存的公司還是以中國大陸居多。

主持人周玉琴談到中國7奈米技術突破，美國動腦筋卡3奈米，4大禁令讓EDA軟體禁售大陸；郭正亮表示，「中國大陸目前並沒有3奈米以下的IC設計，就是海思，可是被搞倒了嘛，以前中國大陸IC設計做最好的就是華為的海思。接下來也有如小米也想配合，有的中國國產手機做得蠻好的，那就幫它做IC設計，然後下單給高通，那現在就變成是你做不出來，因為你沒有EDA你怎麼做？」

「7奈米我們講的是製造，那3奈米現在講的是IC設計。」郭正亮說，「其實美國並沒有允許製造7奈米，那是中國大陸自己偷做出來的，美國只允許到14奈米，所以製造是14奈米，IC設計是3奈米，這就是它劃的紅線。」

周玉琴指出陸媒報導，如果美國真全面禁了EDA，中國近2000家的晶片設計廠商，很可能會倒一半或成為垃圾；郭正亮指出，「這個不可能啦！這個是外行人講的話，那美國EDA公司都不用賺錢啦？拜託，它現在只是說最高階的那個部分，它不讓你用啦；那因為都在雲端嘛，它只要把雲端整個關掉，你就沒有辦法用了，因為這是軟體，可是不可能連那個中低端的都不讓你用，不可能。」

郭正亮說，「因為它是靠那個在賺錢的，事實上它的營業額並不大，你要知道，整個全世界的EDA的營業額，大概只有200多億美元耶，然後它影響了將近5000億的半導體產業！你就知道EDA有多重要，可是你不用，你什麼東西都不能做，包括偵測、包括設計、包括製造，因為它就是一團已經確認的數據的一個集成體嘛」，對美國商務部工業與安全局祭出的管制措施，他說，對火箭及超高音速系統會有影響。

「可是這個是科技戰，對一般民生工業影響不大啦！」郭正亮強調，對於晶片供過於求，「活下來的大概只剩下中國大陸的公司，其他的真的會死光喔！那你美國自己造成的啊，因為它便宜嘛，它現在所有的成熟製程所需要的，包括設備、包括軟體，它都可以自己做了啊，因為它市場也大嘛，主要是流程中的所有配件它都做得出來，所以接下來就會有一堆倒掉。」

「事實上我們台灣也有一兩家，我不告訴你名字啦，股價已經跌得亂七八糟，那真的就是準備被吃掉。」郭正亮說，「因為你打不過別人，你去看那個太陽能模組嘛，現在有哪個公司做得過中國大陸？還有面板，你怎麼去跟他打？如果是做那個大量，很難啦，因為它價格太低了。」