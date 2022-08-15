阿富汗官員今天表示，豪雨引發的暴洪在阿富汗東部奪走至少29人性命，並摧毀多間民宅，巴萬省（Parwan）也有約100人下落不明。

法新社報導，每年都有許多阿富汗人因豪雨喪命，特別是在屋況不佳有倒塌風險的窮鄉僻壤。

過去24小時，巴萬省、卡比沙省（Kapisa）、南加哈省（Nangarhar）都降下豪雨。

災害管理部（Ministry of Disaster Management）發言人哈卡尼（Mohammad Naseeb Haqqani）說，巴萬省至少有20人死亡、超過50人受傷，「作物、數十棟民宅和道路被毀」，卡比沙省則有5人喪命，南加哈省4人死亡。

哈卡尼表示，當局已派救難隊並運送緊急援助至災區，救難人員正在泥濘的瓦礫堆中尋找生還者。

巴萬省省長發言人夏敏（Hekmatullah Shamim）說，省內還有約100人下落不明。

塔利班組織（Taliban）去年8月重新掌控阿富汗後，外國出資的援助和災害救濟計畫大幅減少。西方國家小心防範對阿富汗的援助會被塔利班霸占，並用以鞏固自身權力。