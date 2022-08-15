民進黨桃園市長前參選人林智堅因碩士論文爭議，宣布退選。現在林智堅的台大碩士論文已被判定抄襲，接下來中華大學的碩論也被各界關注中。對此，媒體人「逆風的烏鴉」15日爆出內幕，直言「中華大學的情況可能更複雜」，甚至說「林智堅的謊，可能護了一個長官，一個部屬，四個師長」，引發討論。

逆風的烏鴉在臉書上PO出一篇「林智堅是尊師重道愛長官護部屬的好人」，他表示，論文門最新發展是林智堅被指控，台大論文是他的助理楊玲宜代寫的。逆風的烏鴉坦言「如果這是真的，那他到現在還不說真話，還真的是用心良苦」，因林智堅的台大論文可能是助理楊玲宜代寫，而楊玲宜聯繫的對象是林的指導教授、國安局長陳明通，所以如果事情被揭發，這兩個人都得遭殃。

逆風的烏鴉也坦言，「中華大學的情況可能更複雜」，從研究案申請開始，到底為啥竹科會給中華大這個案子，立委柯建銘的角色很耐人尋味。研究案是中華大學教授李友錚和王明郎做的，他們卻甘心給林智堅當碩論用；至於指導教授賀力行，在中華大公關角色明確，看來也是重要關鍵。

因此逆風的烏鴉說，「林智堅如果認了抄襲，三個師長加一個長官可能都跑不掉，所以林智堅的謊，可能護了一個長官，一個部屬，四個師長」，這也讓逆風的烏鴉感慨「看來，還真是不得已的謊言哪」。