日本的部分豐田中古車價格超過新車，原因是未交貨訂單在日本國內約為100萬輛，達到國內年生產計畫（300萬輛）的三分之一。熱門休旅車Land Cruiser交車要等4年以上，致使二手車賣價達到新車的2.3倍。

中古車網站營運商Proto Corp資料顯示，今年7月底2022年版Land Cruiser ZX中古車在日本的中間價約1,705萬日圓（約12.9萬美元）。

名古屋中古車經銷商Goodspeed主任松井表示：「日本國內稀有車款及熱門車款的中古車常見價格飆漲，但我從來看過這麼多款中古車全面漲價。」

除了熱門休旅車Land Cruiser之外，豐田旗下最大型的多功能休旅車品牌Alphard中古車價格也在近日飆漲，例如2021年版Executive Lounge S中間價就在7月底漲至825萬日圓，超越新車價格775萬日圓。