全聯是許多民眾採購生活用品的平價量販店，不過一名網友近日表示，自己到全聯消費，沒想到店員結帳只用了3秒鐘，讓他大讚速度快的像是神明一般。不過許多網友打臉指出，結帳會排隊的原因往往不是因為店員！

原PO在PTT以「全聯只花3秒結帳，是不是跟神一樣？」為題發文表示，自己在全聯結帳只用了3秒鐘，店員詢問「有會員嗎？」他回「PXPAY（全聯支付）」，店員問「發票存裡面嗎？」他回「好」，全程不脫泥帶水，不佔用後方排隊人潮的時間，「這樣是不是如神一般的存在，有卦嗎？」

對此，許多網友紛紛回應「是，真的神」、「強者」、「你的存在感只有3秒」、「會員，扣儲值金，好，END」、「我都直接手機督到櫃檯阿姨面前問都沒問」。

但也有人打臉指出，造成結帳速度變慢的並不是因為店員，「前面幾個歐巴桑就占用你半小時」、「三寶歐巴桑：看我毀了這一切」、「終於知道不是收銀員問題了吧，三寶客人太多」、「你下一個歐巴桑鐵定開搞八分鐘」、「年紀50以上的人不論男女結帳大概10分鐘起跳」。