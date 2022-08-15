一代巨星林青霞雖息影20多年，但樂於在社群平台與粉絲互動，最近大陸男偶像丁澤仁被站姐踢爆約砲、劈腿，威脅站姐的「唯一的姐」音頻也上微博熱搜，林青霞見狀跟風潮流，搞笑地跟粉絲說：「姐是你唯一的姐」、「我不要再聽到阿姨兩個字」等，逗樂大批網友。

林青霞昨（14日）在社群平台跟粉絲聊天，她搭上丁澤仁的梗，幽默地留言給粉絲：「姐是你唯一的姐，記住了」、「你只有一個姐，記住了，我不要再聽到『阿姨』兩個字」；有網友跟著林青霞一起開玩笑，留言：「晚安我唯一的姐」，林青霞繼續玩梗，回覆：「千萬不要讓我聽到你是姐『粉絲』兩個字，你是你姐的『寶貝蛋』！」

林青霞跟風丁澤仁的梗，幽默的回覆粉絲。（圖／微博）

林青霞跟風丁澤仁的梗，幽默的回覆粉絲。（圖／微博）

林青霞跟風丁澤仁的梗，幽默的回覆粉絲。（圖／微博）

林青霞回覆粉絲的可愛留言，被截圖廣傳於微博，網友紛紛笑稱：「被林青霞玩梗，dzr（丁澤仁）職業生涯高光了」、「太可愛了吧，女神原來也是5g衝浪選手哇」、「哈哈哈青霞姐網速不錯」、「dzr這房塌得值了，以後的簡歷可以寫，被林青霞翻牌玩梗」。

網友都被林青霞的可愛回覆逗樂。（圖／微博）

「唯一的姐」的幽默梗來自大陸偶像男團「NEXT」成員丁澤仁，他日前遭站姐爆料私生活不檢點，與粉絲交往期間劈腿、多次約砲，私下還會罵隊友、同事和其他男星，形象崩毀；而丁澤仁多段要求站姐心甘情願地為他花錢的音頻也隨之流出，丁澤仁pua站姐：「姐我再說一遍，你是我姐，你不是我粉絲。你不要再讓我聽到你說你是粉絲，這兩個字我不要再聽到了，聽到沒有。我再給你說一遍我對你是真心的，你是我的姐，你是我唯一的姐。如果你再敢質疑這個，我現在就死給你看」，引起廣大的熱議。

丁澤仁「唯一的姐」意外成為網路流行用語。（圖／微博@Dzr_丁澤仁）

9日丁澤仁在微博發聲明向公司、前輩、同事、朋友道歉，並表示這4年來都把站姐當成姐姐，一度覺得是人生中的導師，什麼事都能跟她分享，想不到卻被精神控制，「她不僅要求我『10年之內每天事無鉅細向她匯報行程』，頻繁咒罵，企圖通過精神控制限制我的人身自由，還教唆威脅讓我輕生、自殘，甚至經常騷擾我的家人。一天之內打上百通電話，只要沒有讓她滿意，隨之而來的就是不斷的辱罵貶低和長期以微博爆料做為威脅。」

丁澤仁長期忍受精神壓力和折磨，承認有不好的念頭，經過親友和心理醫師勸導，決定和站姐斬斷關係，並報警處理，希望一切風波能到此為止。

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