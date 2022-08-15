療癒作家沈霏霏（沈玟）擁有空靈大眼和超突出的H級上圍，被封為最兇通靈女神、靈學女神等，平時也常在社群網站分享心靈小語，但都不及她魔鬼身材吸睛，今（15）日她曬出一組居家的照片，沈霏霏穿著小褲和貼身上衣，好身材讓網友移不開目光。

沈霏霏從小在命理世家長大，專長是量子力量及神祕學，近年她上「黑男邱比特」的頻道節目擔任助理主持人，每次現身都引來話題，今（15）日她在Instagram曬出一組居家的照片，沈霏霏穿著深色的內褲和貼身上衣，背景在家中，沈霏霏側身面對鏡頭，纖細美腿和平坦小腹一覽無遺，正面照露出雪白北半球，胸前春光辣翻網友，她更變換多種姿勢拍攝，半邊胸口壓在沙發上，左胸擠壓到變形，畫面使人看到臉紅心跳。

沈霏霏分享富有哲理的文字，「去感受超越所有的靈魂，那才是真實存在更偉大意義」，照片讓網友留言：「好美啊！老師」、「可以愛妳」、「附加一句霏霏今天穿的好性感好好看哦」、「完美的霏霏老师」、「太誘人了」、「太辣了辣，比我的麻辣滷味還辣」、「這線條，太有慾望了」、「看到心情都變好了！」面對同樣願意探討哲理的網友，沈霏霏會回覆對方，可以說是相當願意和網友進行互動。

除了哲理，沈霏霏在自己的「想入霏霏 Ms. Fei Fei」頻道還會挑戰做菜、換裝、運動等內容，展現自己不同的面貌。