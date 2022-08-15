不少人家中會出現壁虎在牆上爬行，有些人卻害怕壁虎如蟑螂一般，想盡快趕出房內！然而，有男子則表示「壁虎至少比蟑螂可愛」，可以幫忙清除家中其他蟲子，想為壁虎反駁負面看法；但是，網友一見原PO家的壁虎，全歪樓笑翻「阿嬤養的壁虎」、「這有3高哦！要檢查一下」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並分享2張照片，他表示日前看到有人因為害怕壁虎，上網PO文，但是，他認為壁虎只少比蟑螂可愛，而且，他也表示壁虎是「益蟲」，有時還會幫忙清除家中其他蟲子，所以看到壁虎千萬別傷害牠。

男子拍下家中壁虎照片，要為其反駁負面看法，然而，網友一見照片卻歪樓笑翻「這隻壁虎伙食很好」。（翻攝自臉書爆怨公社）

從原PO照片可見，原PO家的壁虎「伙食非常不錯」，吃的圓滾滾的，身體與四肢比例懸殊，也因此原PO在貼文寫著「別問我為什麼這麼肥，因為我剛從阿嬤家出來」。

照片一出，網友紛紛留言表示「阿嬤養的壁虎」、「確定是壁虎不是鱷魚？」、「這是吃了什麼東西，還能爬牆嗎」、「好神奇的尺寸」、「說不定人家是懷孕了」、「太肥了吧」、「這有3高哦！要檢查一下」、「第一次覺得壁虎好可愛」、「好肥好可愛啊」、「好想叫他胖虎」。