新北市長侯友宜15日前往市議會進行施政報告，民進黨新北市黨團要求侯友宜簽署「第4屆新北市市長做好做滿聲明書」，保證自己會做完任期，不會中途參選2024總統大選。侯友宜僅回應，謝謝議員的祝福；國民黨籍議員則認為，民進黨此舉是認定民進黨新北市長參選人林佳龍將會敗選；PTT鄉民也笑翻，狂酸「民進黨已經沒招了」、「到底有多怕侯友宜選總統？」

民進黨議員何博文15日在新北市議會質詢時，要求侯友宜向市民保證會做滿4年任期，直批侯友宜至今不敢正式宣布參選連任，並提及前市長朱立倫，當年請假被外界批評是落跑市長。何博文批評侯友宜，「你師承朱立倫，所以一定會有這樣的DNA！」

民進黨新北市黨團要求侯友宜簽署的聲明書內容：「為確保新北市民眾權益及市政的推動，同時避免2016年朱立倫前市長地方選舉結束隨即請假選總統傷害市民情感，離開市長崗位跑去選總統後向新北市民道歉的事件再次上演，特立此聲明證明立書人若當選第四屆新北市市長一職，會將完整任期（第四屆新北市市長任期為2022年12月25日起至2026年12月24日止）做好做滿。」

對此，侯友宜回應，謝謝外界非常關心他，但不需要講到別人的父母，他的DNA裡面是為了國家、人民做事，隨時隨地都想好好做事，且把握當下，把自己的市長角色做好，也謝謝民進黨議員們的「祝福」。國民黨議員林金結指出，民進黨議員都不看好林佳龍，已經要求侯友宜下一屆做好做滿，就是認定林佳龍一定敗選。

PTT鄉民笑翻回應：「DPP在新北真的沒招了」、「怎麼沒叫林智堅簽」、「人民投出來的議員，可憐吶」、「佳龍真的廢到笑，底下這些嘍囉也是」、「簽什麼？向神明發誓就可以了」、「真的笑死，只能打會不會做滿」、「侯師傅一個太極推手，他們就都沒招了」、「還沒選就在唱衰自己人，阿龍太苦了」、「民進黨已經篤定侯會當選，黑龍直接退選啦」、「民進黨到底在幹嘛啊」、「謝謝議員的祝福，都認為林佳龍會敗選」。

這個動作透露了綠營另一層想法：「笑死，民進黨到底有多怕侯友宜」、「綠營真的超怕侯友宜，抗中保台牌對侯根本沒用」、「炮灰不要在那邊搞事啦」、「侯算是不失分的人選，2024肯定上」、「兩黨都一堆做不完落跑的，結果都還要別人做完任期，笑死」、「參選即敗選，新北今年沒看頭，啊那個NN8呢?」、「NN8表示:我還在等選前之夜」、「到底多怕他出來，演都不演了」、「新北沒戲了啦」、「這次的選舉也太歡樂」。