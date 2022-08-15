知名連鎖商店「小北百貨」自1994年創立，經營28年全台已有逾百家分店，有網友發文直指小北百貨不只商品齊全，還有營業24小時等2項優點，認為住家附近有一家小北是不是很方便？貼文引發熱議，不少人也表示贊同。

原PO近日在PTT八卦板發文表示，家裡附近有間類似小北百貨的店，家中有缺貨都會去採購，但近日逛了小北百貨後，發現不只商品齊全，還有24小時營業，好奇「如果家裡附近沒有24小時的大賣場，有間小北百貨是不是也挺讚、挺方便的？」

貼文引起網友討論，不少人都表示認同，「是，可惜我家這裡沒有」、「真的...比seven好逛多了」、「小北的東西比家樂福齊全，家樂福不賣小零件小東西」、「24小時的五金真的神」、「晚上十點半買到水龍頭，真心感謝」、「小北是家長的好朋友」、「晚上買東西，還特別騎車找小北，真滴好用什麼都有」。

還有網友認為，若是鄰近家樂福超市或全聯超市也很方便，「小北跟家樂福便利購就差不多惹」、「家樂福便利購我覺得比較方便」、「有全聯比較爽，小北不是有名的貴嗎」、「全聯小北都行」、「有電子發票讓人更想去了，但小家樂福吃的比較多，特價也多」。