拜解封後消費者支出增加所賜，日本第二季國內生產毛額（GDP）季增年率達2.2％，已連續三季成長，經濟規模也回復疫情前的水準。

根據日本內閣府15日公布，第二季GDP季增年率達2.2％，優於第一季上修後的成長0.1％，寫下連續三季擴張紀錄，但遜於市場預期的擴張2.5％。

第二季經濟規模換算成全年為542.12兆日圓（約4.07兆美元），超越2019年第四季、疫情爆發前的540.84兆日圓。

與前季相比，第二季GDP季增0.5％，和第一季持平，但不如市場預期的季增0.6％。

民間消費是第二季經濟成長的最大推手，季增1.1％，主因是日本3月解封後，更多民眾上餐館和休閒旅遊。不過消費支出升幅低於市場預期的季增1.3％。

帶動經濟成長的另一個推手是資本支出，季增1.4％，超越市場預期的增加0.9％，扭轉第一季季減0.3％頹勢，反映企業回活回溫。

然而日本面臨物價攀升壓力，特別是能源成本飆高，以及近來確診案例增加，加上全球經濟成長減速、多國央行緊縮貨幣，與大陸清零政策，使得日本經濟展望籠罩烏雲。

部分分析師表示，日本疫情再起，和近期眾多日常用品價格上漲，可能打擊家庭外食和旅遊意願。

伊藤忠經濟研究所首席經濟學家武田敦（Atsushi Takeda）指出，消費與資本支出將持續推動第三季經濟成長，但動能可能有所減弱，因為通膨躥揚打擊家庭支出。雖然內需可望繼續擴張，但出口萎縮恐抑制經濟復甦力道。

然而有些分析師的看法更悲觀，認為第三季經濟可能再次下滑。

三井住友信託銀行經濟學家Takayuki Toji表示，疫情升溫打擊消費者支出，預期第三季經濟可能再次走軟。資本支出可望維持穩健，大陸城市解封亦能支撐出口，但歐美緊縮貨幣造成全球經濟成長減速，將對日本造成衝擊。