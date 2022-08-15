美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）14日表示，若想達成拜登政府設定的淨零碳排目標，那必須讓核能成為美國乾淨能源轉型的一部分。美國國會上周通過規模4,300億美元的《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act），待美國總統拜登簽署後便會生效。該法案包含300億美元稅收抵免，以支持現有核電廠未來十年運作。去年通過的基建法案亦提撥部分資金用於發展核電。

格蘭霍姆周日接受CNN節目《State of the Union》訪問時指出：「核能必須是乾淨能源技術、零碳排放基本負載發電的一部分。而這正是我們在跨黨派基建法案與《通膨削減法案》皆編列預算鼓勵發展核能與維持現存設施運轉的原因。」

格蘭霍姆先前便曾表達類似立場。她8月初前往西北太平洋國家實驗室參觀核設施時表示，拜登政府想實現2035年前百分百使用乾淨能源、2050年前淨零排放目標，核能在其中扮演關鍵角色。