印尼出口的大宗商品價格下滑，導致7月貿易盈餘縮減。最新報告顯示，7月貿易盈餘降至42.3億美元，低於6月的50.9億美元。由於石油和加工產品出口下降，7月出口月減2.2％，此外，棕櫚油和鎳等主要出口商品價格亦下跌。