出口商品價跌 印尼7月貿易盈餘縮減 23:442022/08/15 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼出口的大宗商品價格下滑，導致7月貿易盈餘縮減。最新報告顯示，7月貿易盈餘降至42.3億美元，低於6月的50.9億美元。由於石油和加工產品出口下降，7月出口月減2.2％，此外，棕櫚油和鎳等主要出口商品價格亦下跌。 Q3財報帶勁 東協基金績效衝 東大門滑梯出口落差疑太大 花縣府：讓溜者速離防撞傷 美國降通膨法案 電動車產業將受惠 #貿易盈餘 #縮減 #億美 #出口 #印尼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》瑞典搶下法國 成歐洲最大電力淨出口國 12:412022/08/11 財經 輸銀8／15印尼研討會 助臺商搶先機 04:102022/08/11 全球財經 陸汽車產銷齊旺 7月出口續創新高 04:102022/08/12 全球財經 GDP再下修至3.76％ 遭批太樂觀 04:102022/08/13 財經焦點 採收期將至突遭陸禁進口 柚農憂5000噸文旦難去化 04:102022/08/15 社會新聞 每月目標200萬到500萬噸 烏克蘭穀物出口將大增 04:102022/08/12 全球財經 白宮證實 拜習將在11月會晤 04:102022/08/14 國際大事 Q3以來東協股市全線上漲 東協基金表現亮眼 12:132022/08/11 財經 陸7月汽車出口29萬輛 再創歷史新高 16:332022/08/11 財經 各國拚增強國防 工具機增商機 04:102022/08/15 財經焦點 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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