民進黨立委蔡適應參選基隆市長，國民黨15日召開記者會爆料，稱蔡適應過去16年來被人稱呼為基隆高中校友竟不澄清，指「沒就讀過基隆高中，卻對外自稱校友」，要求他道歉並退選；對此，PTT鄉民以剛退選桃園市長的林智堅為鑑，狂酸「民進黨真的很懂『騙』」。

台北市議員參選人楊植斗表示，大家只聽過抄襲論文，還沒有看過騙高中學歷，蔡適應這16年來被人稱呼為基隆高中校友完全「臉不紅氣不喘」，「攏美拍謝」、都不用澄清，直到前幾天被踢爆後，才跟大家說「我沒有說過自己讀過基隆高中」，這種行徑跟欺騙感情有什麼不一樣？

楊植斗指出，基隆高中校友會的組織章程明定，只有一般「會員」才有理監事的被選舉權，「榮譽會員」是沒有理監事被選舉權的資格。然而要成為「會員」的基本條件，要曾經就讀、或是曾經在基隆高中服務過才有資格，請問蔡適應擔任第四屆、第五屆理事的資格在哪？蔡適應根本就帶頭違法，違反人民團體法的相關規定。

本次踢爆蔡適應騙學歷的市議員候選人王尚潔也說，蔡適應從政16年以來，從未告訴過大家他是左營高中畢業，反而是維基百科上一直都寫學歷國立基隆高級中學，卻從來沒有出現過左營高中，這真的是「刻意隱瞞」到極致。除此之外，基隆高中也可能因此被誤導，因為從以前到現在，所有基隆高中的正式校友刊物和官方臉書都稱蔡適應為「傑出校友」，卻從來沒有看過蔡適應委員出來否認過，出事才把所有的過錯都推給別人。

蔡適應11日在臉書曾澄清：第一，從來沒有說過自己唸過基隆中學；求職、從政以來，亦未將基隆中學作為學歷紀錄；第二，「校友會身分」，係因基隆中學校友會有感於本人協助校務推動，依據校友會章程第五條規定，以對學校有特殊貢獻的考量，邀請成為榮譽會員，亦曾經擔任理事。

PTT鄉民則回：「怎麼塔綠班的新聞都是騙來騙去的？」、「這個滿無聊的，榮譽職沒在看畢業」、「不覺得無聊，是就是、不是就不是，這跟到底有沒有從那畢業無關，政治人物最重要的就是誠信，這很明顯是欺騙了啊！」、「違法當理事還無聊啊」、「民進黨真的很懂(詐騙)」、「不覺得無聊啊，誠信本來就該有」、「民進黨網軍說很無聊的，就是打到痛點啦」、「左營高中不好嗎？有比基隆差？」、「連這也要騙欸」。

也有人酸，「抓到就說我沒說過自己是校友」、「今天顏色換成藍的，你是不是覺得不無聊了？」、「塔綠班詐騙起家的，名不虛傳」、「榮譽博沒什麼意見啦，但高中是三小」、「就民進黨的啊，什麼都假的，政見假的，論文假的」、「就像牙醫裝成醫師到醫師公會搏感情」、「追女生沒說自己有女友就可以這樣?」、「幹嘛假裝是基友？」