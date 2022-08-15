台北捷運忠孝復興站4號出口15日重新開通啟用，遠東 SOGO 忠孝館宣布，耗資6000萬元改造B2超市正式開幕，堪稱35年來最大改裝規模，空間、硬體全面升級，也同步優化購物體驗，遠東SOGO 董事長黃晴文表示，預計該樓層全年業績將超過9億元。

黃晴雯表示，忠孝館捷運連通口先前施工封閉時期，來客數減少3成，不過，超市仍維持營運，在熟客的支持下，提袋率、客單價都提升了，業績還能維持5％成長，是很不容易的事。

SOGO 忠孝館B2超市是35年屹立不搖的百貨超市的業績坪效雙冠王，這次改裝犧牲了營業面積及坪效，引進全台首發導入UV-C推車滅菌艙裝置，使用過後的手推車30秒完成全面消毒，要讓消費者在疫情時代下，購物滿意舒適又安心。

針對老饕喜愛的肉品生鮮，特別增加和牛專櫃，因應高價肉品市場所需，提升生活儀式感，忠孝超市也首度引進鮮花販售；在時令蔬果方面，與台灣在地的青農、小農合作，提供消費者farm to Table的新鮮美味。

根據經濟部統計，2022年超市營業額預估將高達2500億元以上，為滿足國人對美食的狂熱，此次忠孝B2超市改裝特別增設活動專區，依照季節時令，安排不同主題的名店或季節商品進駐，推出快閃美食活動，讓超市也成為流行賣場。