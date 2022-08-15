澳洲維州(Victoria)一間綜合醫院日前在官方平台發布影片，內容是關於一名加護病房護理師入行多年後經驗談，提到「我這輩子絕對不會做的5件事」，讓網友直呼「光用聽的就好痛…」

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，該名女護理師被分配到ICU病房多年，見過許多大大小小的緊急情況，更別說是那些習以為常的血腥畫面，可以說身經百戰。日前她以親身經歷分享5個永遠不會做的事情，包括「穿著夾腳拖砍柴、修剪草坪或使用電鋸；穿吊嘎和熱褲騎摩托車；邊喝酒邊游泳；用汽油點火；以及將任何物體放入不屬於它們的洞裡…」

輕鬆、詼諧之餘，目的是要提醒大眾生活中處處都是危險，很多事情當你在做得時候並不以為意，其實暗藏高風險。影片曝光後引起大批網友討論，有人表示認同，說道「太感謝，這往往都是一瞬間的事。」、「最受用的5個建議。」、「光用聽的就好痛…」、「有幾個我做過…再也不敢了。」

不過也有許多網友無所不用其極，開玩笑的說「爬梯子會不會比較好」、「想知道誰全都做了。」、「這樣能把我偷來的鑽石放在哪裡呢…」、「我突然想到我把鑰匙放在哪了!」、「別這樣，享受生命好嗎。」、「我覺得這5點都很讚阿…」