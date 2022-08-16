熱鬧滾滾的MLB明星賽在台灣時間7/20舉辦完畢，緊接著就是下半球季的開始，各隊為了爭取季後賽的資格無不卯足全勁，有沒有什麼眉角可以用來預測各球隊下半球季的表現，今天就來跟大家談一談。

從MLB明星賽後看運彩眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

從近幾年 (2018、2019及2021)各球隊在明星賽前、後表現的統計來看(註：由於2020年受到新冠疫情的影響MLB球季縮減沒有明星賽，故不列入統計)，有2個重點可以提出來跟大家說明，首先就是明星賽前戰績排名前2名的球隊，在明星賽後的戰績表現幾乎都還是維持在高檔，落差不大，包括2018的紅襪及太空人，明星賽後的表現分居第3及第8；2019的道奇及太空人，明星賽後的表現分居第3及第1，2021的巨人及道奇，明星賽後的表現分居第2及第1。

關注MLB明星賽前後球隊戰績表現的2大重點

其次就是有些球隊在明星賽後好像是「開外掛」似的，戰績突飛猛進，值得大家注意，這邊臚列出近幾年明星賽後戰績躍升10名以上的球隊，包括2018的光芒及紅雀、2019的紅雀及大都會以及2021的勇士及紅雀，相信眼尖的朋友們也都有看出這3個季度大躍進的名單中都有紅雀。

明星賽前後主要球隊的戰績統計

今年(2022)球季明星賽前分居前1、2名的球隊分別是洋基及太空人，是否能跟往年一樣在明星賽後戰績排名維持高檔，同時目前戰績排名第13的紅雀，在明星賽後會不會像往年一樣「開外掛」，值得大家期待及關注。