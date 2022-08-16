北京政府積極扶植國內半導體產業，但卻傳出大陸Arm CPU新創公司「啟靈芯」即將破產倒閉的消息，值得關注的是，該公司在3個月前，才剛宣布完成6億人民幣（折合約27億台幣）的天使輪和A輪融資，如今爆出倒閉消息震驚業界，有公司員工爆料，已經收到通知告知近期不用來上班。

根據集微網報導，有網友發文爆料，稱啟靈芯已通知員工近期不用來上班。據內部相關人士了解，該消息的確屬實，啟靈芯目前處於暫停營運的狀態，但並非是破產，可能是進行重組，但詳細原因不清楚。

啟靈芯在2021年11月成立，當時吸引許多重量級資本以及人才，就在3個月前，才剛完成6億人民幣的天使輪和A輪融資，據悉多家半導體企業包括矽力傑、世芯科技、韋爾等公司的創始人，都是啟靈芯天使輪投資人，A輪投資人則包括光速中國。

而啟靈芯出事似乎早有跡可循，該公司高層在一個月前就出現變動。啟靈芯的總經理林葳，過去曾參與英特爾安騰處理器和華為海思麒麟CPU的開發，是啟靈芯核心技術人員，但根據大陸企業資訊查詢平台「天眼查」資料，啟靈芯總經理在7月5日由林葳變更為王穎，林葳在一個多月前就已經卸任。

近期大陸掀起晶片等相關半導體領域投資熱潮，卻也衍生不少騙局或是失敗案例，除了上述的啟靈芯之外，諾領科技晶片公司曾於2020年8月完成2億人民幣（折合約9億台幣）融資，卻也在今年7月停止營運。