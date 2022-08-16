屏東一名已婚男子阿福（化名）偷吃女下屬，搬離住處與女下屬同居，未料阿福的住處監視器完整拍下兩人的私密互動，2人慘被告上法院求償。案經上訴，高雄高分院維持原判，判2人須連帶賠償阿福妻子40萬元。可上訴。

判決書指出，阿福妻子主張，阿福因為她不願意照顧婆婆，便於2021年8月間把她與2個子女趕出家門，大膽讓女下屬小花（化名）住進家中，而家中裝設的監視器清楚拍下小花坐在阿福腿上的不雅畫面等，認為2人的行為侵害她的配偶權情節重大，故依法請求連帶賠償80萬元。

對此，阿福辯稱，小花只是幫忙照顧他母親，妻子所指的2人互動，僅事嬉戲，雖影片拍到小花坐在他身上搖晃，但2人都穿著衣服，未裸露身體，認為這沒有侵害到妻子的配偶權。

屏東地院一審認定阿福與小花侵害配偶權屬實，判2人須連帶賠償40萬元，案經阿福上訴，高雄高分院重新勘驗證據，仍認定阿福與小花的行為並非單純嬉戲，且該行為足以破壞阿福妻子的婚姻幸福美滿，認為原審無違誤，駁回上訴，全案定讞。