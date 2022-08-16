俄烏戰爭爆發後，德國面臨天然氣進口量不足的問題，先前政府曾承諾會從卡達進口液化天然氣（LNG）以彌補俄羅斯降低輸氣量的影響，然而雙方談判觸礁，至今仍無法從卡達手中獲得天然氣，反觀，義大利能源巨頭已經成為卡達天然氣擴張計畫的第二大股東，看似會比德國更快拿到天然氣。

德國新聞周刊Focus報導，即使德國經濟部長Robert Habek於3月訪問卡達，並承諾很快就能獲得卡達天然氣，但到目前為止，包括RWE、Vattenfall、E.On和Lex Uniper在內的德國主要能源商都無法與卡達供應商達成協議，Robert Habek的承諾也面臨跳票危機。

反觀，義大利能源巨頭Eni已經在6月入股卡達天然氣擴張計畫，並成為法國能源商TotalEnergies之後的第二大股東，距離取得卡達天然氣只差最後一步。

事實上，德國與卡達5月份就已經出現談判破裂的危機，雙方在合約期限上出現分歧，德國不同意卡達提出的20年合約，而德國也對卡達提出的禁止轉售天然氣條件有疑慮，即使雙方最後簽了能源合作的協議，但並沒有實質意義，針對輸氣量與輸氣時間都沒有共識。

此外，經濟部長Robert Habek在7月初曾表示，卡達提出的報價並不是很好，能源商已經考慮從其他地方購買天然氣，雙方談判瀕臨破局。

德國先前已持續向美國與澳洲購買天然氣，但來源並不穩定，澳洲也有降低出口量留給國內的風聲，即使德國已經達成在9月1日前將庫存提高至75%的目標，但當局仍大力呼籲民眾節能。