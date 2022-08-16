許多人有在外租屋經驗，然而有男子分享自己的美魔女房東，穿著清涼細肩露胸連身裙到家中收租，他還提到房東阿姨提供2種付房租方式「一是現金」、「二是房間」，但他委屈直言沒有選擇第一種付租金方式；網友也笑翻表示「阿姨年輕也是很漂亮的」、「看你想不想努力囉」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳多張房東阿姨照片，他在貼文中寫著「又到了房東阿姨收房租的時刻」，但是房東阿姨提出2種付房租方式，「一是現金」、「二是房間」，但是他坦承沒有「第一種選擇」。

男子見房東阿姨開出2種付租金方式，他委屈做出選擇，網友笑翻「可以少奮鬥20年」。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

從原PO上傳的照片可見，房東阿姨穿著一襲白色露胸細肩連身裙，雖然身材有些豐盈，留有歲月痕跡，但是從房東阿姨的臉蛋可見，年輕時也是不少追求者。

照片一出，網友笑翻紛紛留言表示「看你想不想努力囉」、「請問還缺房客嗎」、「眼睛一閉，很快就過了」、「阿姨好，阿姨妙，阿姨口袋有鈔票」、「阿姨年輕也是很漂亮的」、「房東阿姨露出心滿意足的微笑離開了」、「陪阿姨讓你少奮鬥20年」、「你不要很多人要喔！記得好好表現」。

不過也有眼尖網友表示，照片中的房間像是「火車站旁一般大旅社的房間」，而這位美魔女應該是「大旅社的老闆娘」，也有網友看到阿姨要離開房間的照片，看到牆上有房卡槽。