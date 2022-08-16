柬埔寨打工詐騙頻傳，台泰展開跨國救援，9名被害人14日晚搭機返台，桃檢15日訊後揪出42歲何姓男子疑為人蛇集團成員，訊後依人口販運等罪嫌，當庭逮捕並聲押，何男坦承知悉到柬埔寨從事詐騙，也幫忙騙人到柬國工作，有對話紀錄為證，法院還查出他刪除手機資料，認為他有滅證和串證之虞，裁定收押禁見，其餘8被害人請回居家檢疫。

桃檢指出，泰國移民局比對報案被害人名單，在泰國蘇旺納普機場成功攔截到12名台灣人，自柬埔寨入境泰國準備轉往他處，其中9人經勸導自願回台。

桃檢檢察官林郁芬訊問後，初步認定8人是受詐騙出國的被害人，但42歲何姓男子疑為人蛇集團成員，當庭逮捕，並依涉犯《刑法》意圖營利詐騙使人出國、《組織犯罪條例》參與組織、《人口販運防制法》以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押。

桃園地院法官開羈押庭，何男否認從事詐騙犯行，但其他被害人指證歷歷，還有對話紀錄佐證，且何男坦承知悉前往柬埔寨工作的公司，有從事詐騙的部門，他在柬埔寨也跟當地人士分工，詐騙其他人到柬埔寨工作，並提供電子機票及當地資訊，他也供出集團內另有其他人員。

檢警查扣何男手機發現多筆紀錄遭刪除，何男也自承有刪除手機內訊息，訊息內容都跟詐欺相關，桃園地院法官認為，還有共犯在逃，何男有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，加上何男涉犯目前國內嚴重的詐騙工作，已有多名被害人因受騙前往國外而遭受人身危害，裁定羈押，並禁止接見通信。