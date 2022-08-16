美國國防部長奧斯汀今天表示，上午篩檢COVID-19呈陽性，目前症狀輕微，未來5天將依規定隔離，但仍會以視訊方式照常辦公。奧斯汀今年1月初也曾確診，這次是他第2度染疫。

奧斯汀（Lloyd Austin）今天發出新聞稿，宣布自己上午篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）結果呈陽性；由於他已施打4劑疫苗，目前症狀輕微。

奧斯汀表示，未來5天將依循美國疾病管制暨預防中心（CDC）準則進行居家隔離，但他仍維持既有職權，計劃以視訊方式在家照常辦公。

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日也曾確診COVID-19，7月26日康復後沒幾天又「陰轉陽」，重啟隔離，直到8月7日才解除隔離，恢復實體工作。奧斯汀指出，他與拜登最後一次面對面接觸是在7月29日。

奧斯汀也藉此機會呼籲民眾接種疫苗。他表示，疫苗持續有助於減緩病毒傳播、減輕症狀，國防部目前仍硬性要求員工施打疫苗，他會持續鼓勵所有人完整接種疫苗及追加劑。（編輯：陳彥鈞）1110816