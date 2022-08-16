慈濟自2012年起，在柬埔寨舉辦浴佛後，年年辦理，即使遇到場地、人力等種種困難仍不退縮，排除萬難，與全球慈濟人共沐佛恩。也因慈濟與柬埔寨因緣深厚，這次協助救出受困國人。（取自慈濟全球資訊網）

數千名國人被拐賣至柬埔寨從事不法，已成為重大跨境人口販運事件，在我國外交處境下，官方救援困難，亟需民間團體伸出援手。據了解，在我國警方請託下，台灣佛教四大山頭之一的慈濟，已介入協調柬國的宗教團體幫忙救人，並成功救回2人。由於柬國是佛教國家，慈濟與柬埔寨至少有28年因緣，警方期盼藉慈濟的影響力，持續再救回更多同胞。

警方透露，打擊跨境犯罪固然有外交難題，但人口販運天理不容，議題延燒至今，許多有國際急難救助經驗的NGO團體，或多或少都收到被害家屬求助，既然我在柬埔寨無代表處，外交難使上力，由政府委託甚至出資請NGO救人，是較務實可行作法。

根據慈濟基金會網站指出，慈濟基金會在柬埔寨的志業發展，與當地政局、社會安定等息息相關，分成2個時期，第1階段為1994至1997年間，因國際賑災結緣，後因政局不穩全面告停；第2階段則自2011年起，一位實業家居中牽緣，自此慈濟在當地的會務正式起步，並進入快速、蓬勃發展階段。

慈濟基金會表示，2011年，睽違多年後，慈濟基金會足跡再度踏上柬埔寨，由慈濟新加坡分會主導，不僅辦理講座，召募愛心人士加入志工，更派遣志工前往支援、傳承經驗，協助當地推動慈濟會務，而促成續緣的關鍵人物即是釋順和。

慈濟基金會說，釋順和出生金邊的華裔小康之家，後入日本籍，妻子是新加坡人，經營遊旅業。2007年3月，因新加坡實業家林偉慶邀請，參加新馬實業家台灣生活營，第一次接觸慈濟深受感動，同年11月再來台參加靜思生活營，堅定跟隨證嚴上人的決心，於是在新加坡參與培訓，並多次回到柬埔寨，接引當地有心人士加入慈濟，開始在當地展開慈善訪貧工作。

2013年，慈濟柬埔寨聯絡點正式設立，主會務以慈善工作、志工培訓為主。此外，慈濟基金會自2017年起，年年與柬埔寨總理青年志願醫師協會（TYDA）合作，在當地辦理大型義診，更在2018年，由慈濟醫療財團法人與TYDA簽訂「柬埔寨醫療合作與緊急援助案」備忘錄，深化雙方合作項目。

據了解，就因為慈濟與柬埔寨因緣深厚，加上富有國際急難救助經驗，且在柬埔寨，佛教徒占總人口比例長期達90％以上，甚至高達97％，世界排名第一，第二是泰國，第三是緬甸。因此慈濟透過當地宗教團體協助，近日已救出2名受困台灣人。

不過，人口販子絕非吃素的等閒之輩，究竟柬國的宗教團體，是如何與詐騙園區交涉、談判放人，我國警方不得而知，但能從被形容成煉獄的詐騙窟救人回國，警方仍讚佩佛教團體的影響力。