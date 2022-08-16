美國股市今天早盤呈現下跌，但盤中跌幅收斂轉而上揚，各大指數終場收高。投資人本週仍持續關注經濟數據和零售業者即將發布的財報。

道瓊工業指數上漲151.39點或0.45%，收33912.44點。

標準普爾指數上揚16.99點或0.40%，收4297.14點。

那斯達克指數揚升80.86點或0.62%，收13128.05點。

費城半導體指數小漲9.49點或0.31%，收3077.33點。（譯者：陳彥鈞）1110816