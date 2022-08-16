最近的天氣「穩定中帶點亂」，熱的時候很熱、下雨的時候很狂，但雨什麼時候下、下在哪？滿隨機的。今起一連4天有大雷雨，中南部機率較高，各地山區也有機會。另外又有颱風可能成形，時間點落在本月下旬，持續觀察。

清晨海面水氣移入，北部稍微飄了些雨，就停了。今受太平洋高壓影響，全台晴朗炎熱，各地氣溫：北部25至35度、中部23至35度、南部23至35度、東部22至38度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今天還是要防曬、防中暑。

最新模式模擬，高壓帶來穩定、悶熱天氣，中午過後熱對流發展，山區及部分平地有雷陣雨，中南部有大雷雨；東南部、恆春半島則有短暫陣雨。

這樣的天氣將一直延續到周五（19日），隨著南方水氣增多，西半部地區的午後雷陣雨將增強、範圖擴大，應特別留意。要等到周末「熱帶大陸氣團」從華中出海，天氣才會恢復穩定。

另外歐洲模式指出，23日至25日這段期間，在台灣東南方有颱風活動，「有通過台灣鄰近地區的機率」，吳德榮強調時間還久，各國模式目前看起來也差很多，持續觀察。