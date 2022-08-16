儘管已宣布退選，但前新竹市長林智堅論文抄襲爭議仍未止血，他在台大國發所的指導老師、國安局長陳明通已成批評焦點。曾精準預測此案牽動政局發展、自封「台灣阿南德」的前主播何啟聖預言，陳恐在年底選前就會卸下職務下台！

林智堅台大國發所的論文被爆抄襲後，其指指導老師陳明通大力護航，但在台大論文審議委員會認定林智堅論文嚴重抄襲後，陳明通也被檢舉違反學術倫理。

對此，何啟聖昨（15日）在臉書發文以「台灣阿南德再出手！」為題，預言陳明通在選前會卸下國安局長的職務，他更喊話，大家「敬請拭目以待！」

何啟聖先前曾兩次預言政局發展，第一次是資深媒體人姚惠珍上月在政論節目針對論文門一事表示「若林智堅的市政成績90分，為何大家要一直糾結他10年前的論文？」當時何以「今日作弊，明日舞弊」反駁，結果不久後就爆發「球場門」爭議，當時讓何笑稱，自己彷彿成了「台灣阿南德」。

第二次則是在上月28日，何在中天政論節目《新聞千里馬》預測林智堅將退選，當時他表示，犧牲林智堅「就如同揮淚斬馬謖」，民進黨雖然心會痛，但對於國家、社會往前邁進來說，應該算是功德一件，不久之後林智堅就在12日宣布退選。何啟聖對此開玩笑表示，精準的預言能力連自己都嚇一跳。