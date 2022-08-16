遊騎兵三壘指導員比斯利接掌兵符。（美聯社）

德州遊騎兵16日宣布開除總教練伍德沃德（Chris Woodward）！剩餘的球季將由原來的三壘指導員比斯利（Tony Beasley）執掌。遊騎兵目前戰績僅有51勝63負，在美聯西區和天使不相上下（天使6月開除總教練），同時被太空人、水手遠遠甩在後頭。

遊騎兵棒球部總裁丹尼爾斯（Jon Daniels）對媒體說：「向他傳達這個決定非常艱難，因為伍德沃德不眠不休地在困境下努力工作，他全心全力投入改善遊騎兵的球場表現，我們也無比感激。」

丹尼爾斯與總管楊恩（Chris Young）對此已經討論數個星期，關於球隊的現況與未來而審慎做出的決定。他強調球隊「開始發展出贏球文化」，經過不斷補強，年復一年為了重返季後賽而戰，這時候有必要對領導層進行改變，

簡言之，遊騎兵高層不甘心花了大錢卻打得這麼爛。季外自由市場上最好的兩位游擊手西曼（Marcus Semien）、席格（Corey Seager）都被他們簽下（西曼轉守二壘），前者7年1.75億美元，後者10年3.25億美元，總計5億美元（新台幣150億）組成「最強二游」。

伍德沃德執掌遊騎兵3年多（2019-22），首季2019年打出78勝84負，2021年慘敗到60勝102負，對於重建期的球隊沒什麼苛求的，但是今年試圖振作的遊騎兵，表現反而不如2019年球季。伍德沃德今年46歲，遊騎兵是他執掌的首支大聯盟球隊，留下211勝287負。