林智堅因論文抄襲等爭議退出桃園市長選舉後，民眾黨立委蔡壁如也遭民進黨指控碩士論文涉抄襲。國民黨台北市前議員羅智強表示，民進黨現在想拖蔡壁如下水，但林論文門引爆社會公憤的原因，除了林不敢去台大學倫會說明，更重要的是民進黨為保林而去傷害台大、學術與師長們。此說法獲得逾1.3萬人按讚，網友迴響熱烈。

羅智強昨日（15）在臉書發文表示，據他所知，民進黨現在想要開「地圖砲」，拖蔡壁如下水。但這其實無所謂，因為總統蔡英文面對自己的論文爭議，總是說「要尊重倫敦政治經濟學院的說法」；同樣的道理，林智堅有沒有抄襲，是要尊重台大，蔡壁如有沒有抄襲，則要尊重德明科大。

羅智強指出，林智堅最讓人看不下去的是，自己身為學生做錯事卻去攻擊母校、傷害母校，民進黨現在要打國民黨的林杏兒、許淑華，以及民眾黨的蔡壁如論文抄襲，但他們每一個人，都展現出對母校的尊重，也都願意到學倫會說明，而林智堅不敢，這就是差別。羅坦言，論文抄襲當然不會只有林智堅一人，但台灣只有民進黨，會為了一次的選舉去傷害台大；只有林智堅，會直稱指導教授「陳明通」而不加尊銜，這才是林智堅觸怒民意不得不退選的原因。

此文獲得超過1.3萬個讚、近300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「林智堅是被民意驅逐的！」「說白了就是做人處事的態度出了問題！民進黨越來越像幫派，黑道還會講道義，幫派只在乎利益」、「民進黨想要烏賊戰潑墨水，但當事人他們都主動願意到母校配合說明，抄人堅不但不去民進黨還用黨政媒力量去攻擊台大，全黨挺一人，在秀道德下限」。