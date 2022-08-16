林漿紙大廠華紙(1905)受惠漲價效益顯現，2022年第二季營運轉虧為盈、每股盈餘（EPS）0.15元，為近1年高點，上半年每股盈餘0.1元。展望後市，面對成本居高不下，公司規畫再調漲紙品價格反應，預期有助獲利狀況持續改善，對下半年營運後市不悲觀。

華紙第二季合併營收62.21億元，季增18.36％、年增8.37％，登近4年高點。營益率13.22％、營益率2.85％，較首季轉盈、為近1年高點。雖然業外收益降至近5季低點，但歸屬母公司稅後淨利1.61億元、每股盈餘0.15元，較首季轉盈、亦為近1年高點。

累計華紙上半年合併營收117.48億元、年增4.72％，創同期次高，惟因首季營運疲弱，毛利率10.86％、營益率0.26％，遜於去年同期14.88％、5.11％。雖然業外收益跳增1.69倍，稅後母公司稅後淨利1.03億元、仍年減達79.46％，每股盈餘0.1元。

華紙15日召開線上法說，發言人陳瑞和表示，第二季紙漿及紙品銷售價量俱揚，漲價效益帶動營收顯著回升，帶動整體營運轉虧為盈。惟能源、出口海運等費用居高不下，紙品漲價仍難完全抵銷成本壓力，使第二季及上半年獲利表現仍明顯遜於去年同期。

展望後市，華紙預期第三季紙漿價格將維持高檔，惟因面臨傳統淡季、部分設備例行性歲修、供應鏈失衡、及地緣政治等因素影響，或將增添整體營運不確定性，華紙將秉持穩健經營原則，確保關鍵原物料來源、機動調整產品結構，持續為股東創造合理投資價值。

華紙7月自結合併營收20.79億元，較6月21.78億元次高小減4.54％、較去年同期17.78億元成長達16.97％。累計前7月合併營收138.28億元，較去年同期129.96億元成長6.4％，雙創僅次於2018年的同期次高。

陳瑞和指出，華紙紙品價格首季及第二季已分別調升5～10％及7～15％，由於目前運價趨勢仍向上、能源價格漲勢預期第四季才有機會趨緩，因此第三季仍規畫持續漲價，包括文紙擬漲約5％、特殊紙漲約10％，有助獲利狀況持續改善，對下半年營運後市不悲觀。